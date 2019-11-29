Зарядную станцию для разных стандартов электромобилей разрабатывают в Томске

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания "Икстроник" разрабатывают универсальную зарядную станцию для электромобилей, которая будет работать с различными стандартами зарядки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

По словам авторов проекта, студента ТУСУРа Никиты Студенкова и директора компании "Икстроник" Семена Шкарупо, необходимость в разработке возникла из-за роста популярности электротранспорта и неопределенности в стандартах зарядки электромобилей. Каждый изготовитель создает собственные зарядные разъемы. Так, среди самых популярных стандартов числятся американский J1772, европейский Mennekes Type 2, японский CHAdeMО и стандарт компании Tesla. Разработчики планируют разместить на универсальной зарядной станции комбинированный разъем, подходящий под любые современные стандарты. Доступ к зарядной станции будет производиться с помощью мобильного приложения.

"Из-за отсутствия одного стандарта зарядки происходит конфликт. Производители электромобилей не знают, какой стандарт им лучше использовать. Нет совместимости. На зарядных станциях приходится ставить по четыре-пять зарядных разъемов", - приводит пресс-служба слова Студенкова.

Одной из главных особенностей разработки стало применение модульной конструкции - нескольких силовых блоков питания. Такой подход экономически оправдан, так как уменьшает стоимость технического обслуживания и ремонта, а также изготовление станций различной мощности. Кроме того, в проекте реализованы новые конструкторские решения, позволяющие увеличить надежность станции, - в нее будут встроены специальные датчики, которые смогут зафиксировать вышедшую из строя деталь и передать информацию на сервер.

В настоящее время разработчики занимаются конструкторской и технической документацией, а также проводят тесты импульсных блоков питания и оптимизируют плату управления зарядной станции. Разработка вышла в финал конкурса "УМНИК".

В 2017 году резиденты студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа из команды "Икстроник" разработали первую в Томске зарядную станцию, которая осуществляет так называемую медленную зарядку переменным током малой мощности - электромобиль полностью заряжается в течение шести часов. При этом новая разработка сократит время зарядки до 15-45 минут. Компания уже приступила к выпуску усовершенствованных вариантов первой станции.