Энергетики отмечают двукратный рост нарушения электроснабжения по вине сторонних организаций

По данным службы безопасности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» в текущем году в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло количество нарушений электроснабжения потребителей из-за несогласованных работ сторонних организаций.

Четырнадцать раз энергетикам приходилось восстанавливать электроснабжение в сетях компании из-за повреждения кабелей в результате несанкционированных земляных работ или обрыва проводов при проезде крупногабаритной техники.

«К сожалению, зачастую повторяется одна и та же история, - пояснил директор производственного отделения «Северные электрические сети» Мурманского филиала Юрий Слепухин. - «Заявка на проведение работ в охранной зоне ЛЭП в адрес энергокомпании не поступает, и согласования на их проведение нет. Подобные действия являются прямым нарушением правил «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Юрий Слепухин отметил также, что большинство инцидентов произошло в Кольском районе, на участках, где активно ведутся строительно-монтажные работы, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов.

«Как правило, благодаря оперативным действиям наших специалистов удается в течение короткого промежутка времени восстановить электроснабжение или обеспечить его по резервной схеме до полного восстановления», - отметил Юрий Слепухин.

Энергетики обращаются ко всем предприятиям, планирующим вести работы в непосредственной близости от энергообъектов, с напоминанием: проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. В ином случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально-значимых объектов, предприятий и населенных пунктов.

О фактах нарушения электроснабжения можно сообщить по единому телефону «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный). Также для потребителей работает портал https://светлаястрана.рф/