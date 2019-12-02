На Саратовской ГЭС начата модернизация гидроагрегата № 7

На Саратовской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро приступили к замене гидротурбины гидроагрегата № 7. Он станет 15-м обновленным гидроагрегатом из 24-х, установленных на станции.



Работы по модернизации гидроагрегата будут завершены в 2021 году. Новая турбина - более эффективная и мощная, что позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт. Она отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Гидротурбины Саратовской ГЭС являются крупнейшими в России, диаметр их рабочего колеса составляет 10,3 м.



Помимо гидроагрегата №7, сейчас на Саратовской ГЭС меняют турбины еще на трех гидроагрегатах. Работы на гидроагрегате № 1 планируется закончить в ближайшее время, на гидроагрегатах № 3 и 5 – в 2020 году.



Контракт с австрийской компанией Voith Hydro предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. Этот инвестиционный проект - беспрецедентный за более чем 50-летнюю историю Саратовской ГЭС, один из самых крупных в регионе. С 2013 года в результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 55 МВт (с 1360 до 1415 МВт). В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1505 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.