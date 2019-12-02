Поселок Таежный в Бурятии так и не дождался света за 23 года после пожара

Поселок Таежный Республики Бурятия, который жил без централизованного энергоснабжения 20 с лишним лет, так и не дождался его вопреки общениям властей. Об этом стало известно от подписчицы паблика «Весь Улан-Удэ».

- Оказывается, в Селенгинском районе есть поселок Таежный, где нет электричества. Или его вообще не было, - написала девушка администратору аккаунта. - Моя знакомая ездила туда и рассказал мне. Просто сейчас такое время: мы не можем жить без интернета, а там телевизор не смотрят.

Напомним, три года назад корреспондент «МК в Бурятии» посетил этот населенный пункт, еще в девяностых годах оставшийся без света из-за повреждения линии электропередач пожаром и с тех пор существовавшего при свечах и керосинках, а с 2002 года – на энергии дизель-генераторов, подающейся по графику утром, вечером и в обед.

После сюжетов и публикаций в региональных и федеральных СМИ дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки: появилось топливо и наладилась связь с внешним миром - заработал спутниковый таксофон, долгое время не обслуживаемый никем. Но, видимо, дальше дело не пошло. Для решения вопроса о создании системы более надежного энергообеспечения требуется куча бумажной волокиты и миллионы бюджетных средств. О строительстве ЛЭП стоимостью около 40 млн. рублей, речи пока не идет.