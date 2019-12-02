Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", - сказал Миллер.

После разрешения Путина глава "Газпрома" сказал:

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, кран открыт. Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики".

Как отметил Миллер, в строительстве газопровода было задействовано почти 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники. Было использовано 130 тыс. труб различного диаметра массой более 1,8 млн тонн, было сварено более 260 тыс. стыков, построено 10 переходов через крупные реки и 100 переходов через речки и болота, добавил глава "Газпрома". "И люди и техника справились", - подчеркнул Миллер.

Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены раньше срока.