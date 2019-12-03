АО "Транснефть – Урал" выполнило техническое перевооружение линии электропередачи для энергоснабжения ЛПДС в Самарской области

АО «Транснефть – Урал» выполнило техническое перевооружение линии электропередачи, которая обеспечивает энергоснабжение линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Георгиевка-ПП» Туймазинского нефтепроводного управления от подстанции «Георгиевка» (110/10 кВ) в Кинельском районе Самарской области.

Строительство новой линии, которая заменила использовавшуюся более 40 лет кабельную линию с алюминиевыми жилами, выполнено в рамках программы технического перевооружения АО «Транснефть – Урал» на 2019 год.

При строительстве линии электропередачи уложено около 6 километров высоковольтного кабеля по пересеченной местности, при этом обеспечено безопасное пересечение других коммуникаций сторонних организаций. Кроме того, оборудовано 12 пересечений кабельной линией автодорог местного назначения методом прокола грунта без разрушения полотна автодороги и остановки движения. Методом наклонно-направленного бурения выполнены пересечения кабельной линией автодороги регионального назначения «Самара – Бугуруслан» и Куйбышевской железной дороги (участок «Оренбург – Самара»).

Новая кабельная линия электропередачи обеспечит уверенное электроснабжение ЛПДС «Георгиевка-ПП» на протяжении всего срока эксплуатации.