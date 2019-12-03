Изменения в СП 118 вступили в силу досрочно

Минстрой России инициировал выпуск распоряжения правительства Российской Федерации о досрочном вступлении в силу изменений №3 в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, изменения в СП 118 вступают в силу с даты официального опубликования настоящего распоряжения.

Ранее, 17 сентября 2019 года, Минстрой России утвердил изменения №3 к в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», которые должны были вступить в силу спустя 6 месяцев.

«Изменения в своде правил по строительству общественных зданий и сооружений инициированы и внесены Минстроем в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», в целевых показателях которого предусмотрена актуализация действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве. В составе изменений к СП 118 проработан комплекс вопросов, которые дали больше свободы для проектирования школ, в том числе в районах сложившейся застройки. Предусмотрена возможность проектирования компактных решений образовательных объектов. Понимая важность внесенных изменений для регионов, которые не раз обращались к федеральной власти с проблемой нехватки участков под строительство школ, было принято решение инициировать выпуск распоряжения Правительства РФ для досрочного вступления в силу изменений в соответствующий свод правил», – прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

По словам министра, принятые изменения позволят региональным властям оптимизировать процесс строительства общеобразовательных учреждений и увеличить их вместимость без ущерба для безопасности зданий и сооружений.

В состав документа вошли изменения, призванные оптимизировать процесс строительства и повысить вместимость общеобразовательных учреждений без ущерба для их безопасности.

В числе возможностей: