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Изменения в СП 118 вступили в силу досрочно

Изменения в СП 118 вступили в силу досрочно

3 декабря 2019, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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Минстрой России инициировал выпуск распоряжения правительства Российской Федерации о досрочном вступлении в силу изменений №3 в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, изменения в СП 118 вступают в силу с даты официального опубликования настоящего распоряжения.

Ранее, 17 сентября 2019 года, Минстрой России утвердил изменения №3 к в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», которые должны были вступить в силу спустя 6 месяцев.

«Изменения в своде правил по строительству общественных зданий и сооружений инициированы и внесены Минстроем в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», в целевых показателях которого предусмотрена актуализация действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве. В составе изменений к СП 118 проработан комплекс вопросов, которые дали больше свободы для проектирования школ, в том числе в районах сложившейся застройки. Предусмотрена возможность проектирования компактных решений образовательных объектов. Понимая важность внесенных изменений для регионов, которые не раз обращались к федеральной власти с проблемой нехватки участков под строительство школ, было принято решение инициировать выпуск распоряжения Правительства РФ для досрочного вступления в силу изменений в соответствующий свод правил», – прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

По словам министра, принятые изменения позволят региональным властям оптимизировать процесс строительства общеобразовательных учреждений и увеличить их вместимость без ущерба для безопасности зданий и сооружений.

В состав документа вошли изменения, призванные оптимизировать процесс строительства и повысить вместимость общеобразовательных учреждений без ущерба для их безопасности.

В числе возможностей:

  • проектирование 5 этажных зданий школ, что позволяет в районах существующей застройки решать задачу обеспечения учебными местами;
  • проектирование учебных помещений 7-11 классов на верхних этажах;
  • зальных помещений (зрительного, актового и спортивных залов) на 3 этаже (раньше допускалось только не выше второго);
  • свободная ориентация по сторонам света учебных помещений (с учетом введения изменений в санитарные нормы и правила в мае 2019 года);
  • возможность дальнейшего переустройства зданий школ постройки предыдущих десятилетий с различной высотой этажа.

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