Минстрой России подписал соглашение с Росатомом

Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» подписали руководители ведомств на III ежегодной конференции представителей строительного комплекса атомной отрасли 29 ноября в Сочи.

В работе конференции приняли участие ключевые лидеры отрасли: министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, а также замглавы Минстроя России Дмитрий Волков, представители ФАУ «Главгосэкспертиза России», предприятий инжинирингового дивизиона Росатома, строительно-монтажных подрядных организаций атомной отрасли и другие эксперты.

Стороны договорились о разработке дорожной карты сроком на три года для реализации совместных инициатив, которые лягут в основу «перезагрузки» всей отрасли России.

На конференции глава Минстроя рассказал о нововведениях в законодательстве Российской Федерации по оптимизации разделов проектной документации объектов капитального строительства. Цель таких нововведений – сокращение сроков проектирования, совершенствование порядка проведения повторной экспертизы проектной документации, определения стоимости строительства в переходный период.

«Эти важные задачи мы должны решить совместно с Госкорпорацией. Мы с большим уважением относимся к вашей работе, в которой вы уже значительно продвинулись. Синергия с профильным Министерством даст огромный рывок в развитии всей атомной отрасли Российской Федерации на основе того, что вами уже создано», – отметил Владимир Якушев.

«Год от года наша конференция становится все более содержательной и решающей, – обратился к участникам конференции глава «Росатома» Алексей Лихачёв. – За этот год мы приняли ряд острых вызовов. Зарубежная стройка была и остается приоритетной задачей для реализации. Строительство множества амбициозных проектов становится объектом не одного дивизиона, а всей отрасли в целом. Очень важно, чтобы участники сегодняшней встречи вырабатывали совместные новые решения. Вопросы регулирования нормативной базы при строительстве объектов за рубежом, управления сроками и стоимостью стройки, переход к цифровому безбумажному формату работы станут важнейшими для первоочередного решения».

Министр выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с Госкорпорацией касательно вопросов реализации ключевых проектов стройкомплекса всей страны.