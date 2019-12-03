Новый жилой комплекс появится в Щукине

Строительство нового жилого комплекса начинается в Щукине, в 1-м Пехотном пер., вл. 2. Часть квартир в нём получат участники столичной программы реновации. Сейчас строители завершают очистку земельного участка, снос ветхих построек, убирают старые трубы и провода.

— На стройплощадке обустроен бытовой городок для рабочих, смонтировано ограждение вокруг котлована, — отметили в префектуре СЗАО.

Новостройка в Щукине — это кирпично-монолитный дом, состоящий из двух корпусов. Они будут оборудованы вентилируемыми фасадами и украшены декоративными панелями с геометрическим рисунком. Под зданиями оборудуют парковку.

Завершение строительства намечено на 2022 год, после чего планируют не только благоустроить двор, но и высадить деревья вдоль Пехотной улицы