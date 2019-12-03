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В Новочеркасске неизвестные украли трамвайные провода

В Новочеркасске неизвестные украли трамвайные провода

3 декабря 2019, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ХИЩЕНИЯ
Отрасль: Транспорт 

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В Новочеркасске неизвестные злоумышленники украли более 100 метров провода трамвайной контактной сети на улице Трамвайной. Преступники воспользовались тем, что из-за ремонта путей линия обесточена. Таким образом, в Новочеркасске вновь повторилась прошлогодняя ситуация, когда ремонт затянулся, а за это время предприимчивые горожане разворовывают имущество, которое потом придётся восстанавливать за счёт МУП «Горэлектротранспорт».

Администрация обещает, что ремонт на тех участках, от которых зависят маршруты №1 и №3, завершится 15 декабря. Но судя по тому, как идут работы, это вряд ли произойдёт. Теперь, если подрядчик всё-таки успеет уложиться в срок, чтобы возобновить движение на посёлок, нужно будет чинить ещё и контактную сеть. Кроме того, трамвайный путь не эксплуатировался с августа 2019 года и к работе в зимний период не подготовлен. При этом, МУП ГЭТ уже поросил очередную субсидию из бюджета в 2019 году. Также сейчас решается вопрос о финансировании предприятия в 2020 году. 

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