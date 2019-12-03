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В декабре пройдет заседание рабочей группы комитета Антиконтрафакт по кабельным полимерам

12 декабря состоится очередное заседание рабочей группы по полимерам Комитета “Антиконтрафакт”. Участники обсудят вопросы разработки ГОСТа на ПВХ-пластикаты для кабельной промышленности. В прошлой встрече приняли участие члены Ассоциации “Электрокабель” (АЭК)  – производители полимерных материалов, специалисты крупнейших кабельных заводов. 

Напомним, что октябре были обозначены направления работы рабочей группы: добровольная сертификация пожаробезопасных ПВХ-материалов, усиление проверок крупных торговых сетей, более массовый и масштабный отбор образцов и проведение испытаний полимерных материалов, привлечение к работе по Дорожной карте членов АЭК и других производителей и еще бОльшая организованность действий в рамках сотрудничества проекта «Кабель без Опасности». 

Одной из основополагающих задач рабочей группы определена необходимость разработки ГОСТа на полимеры, применяемые при производстве кабельно-проводниковой продукции. 

Участники рабочей группы отмечают, что основной проблемой, стоящей перед реализацией данной стратегии, является слабая активность участников рынка. При этом в медиа-пространстве наблюдается большое количество популистской активности, однако большинство таких предложений и заявлений не содержат предметного, профессионального подхода. 

Обсуждение концепции и источников финансирования разработки ГОСТа на поливинилхлоридные, пожаробезопасные и низкотоксичные пластикаты для кабельной промышленности будет проходить  совместно с техническим комитетом № 46 Росстандарта и с вовлечением в обсуждение  широкого круга научно-технических специалистов кабельной отрасли.

Активное участие в формировании правил работы на рынке – залог будущего роста компании. Для того, чтобы посетить заседание рабочей группы Комитета «Антиконтрафакт» обращайтесь в АЭК  info@electrokabel.ru.
 

 

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