Итоги заседания рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей Ассоциации "Электрокабель"

15 октября 2019 года Ассоциация «Электрокабель» провела заседание рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей. Повестка мероприятия была посвящена итогам деятельности рабочей группы в сентябре 2019 года, вопросам и методам добровольной сертификации пожаробезопасных ПВХ-материалов, дискуссиям и выработке стратегии работы на период октябрь-ноябрь 2019 г. В заседании приняли участие члены Ассоциации – производители полимерных материалов, специалисты крупнейших кабельных заводов, а также делегация портала RusCable.Ru. С главным докладом встречи выступил Евгений Васильев, генеральный директор «ТД «ВНИИКП», куратор рабочей группы по полимерам.

Несмотря на то, что с последней встречи Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель», проходившей в г. Геленджик (10 и 11 сентября), прошел всего месяц, аудитории представили результаты проделанной в кратчайшие сроки работы, статистические данные по рынку полимерных материалов. Тематика заседания являлась логическим продолжением уже взятого курса по противодействию контрафакту на рынке кабельных полимеров, который Ассоциация анонсировала в рамках встречи 21 августа. Предложенные к воплощению механики воздействия на рынок, методы испытаний и защиты от некачественной продукции получили дальнейшее развитие и более детальное обсуждение. Однако, отдельное внимание было обращено и на то, что сделано так и не было.

«По-прежнему, на рынке кабельных полимеров, с количеством фальсификата обстановка является неоднозначной. Когда кабельным заводам предлагаешь способы для их собственной защиты, применение концепции добровольной сертификации – все они делают вид, что соглашаются. Химические предприятия тоже кивают головами и говорят, что, конечно, они будут сертифицироваться. Но прошел уже месяц, господа», — обратился к коллегам Евгений Васильев в начале своего выступления — «Настаёт момент, когда необходимо активнее работать. Начать делать разборы полетов, проводить наказание виновных и поощрение невиновных. И начать в первую очередь с самих себя. В рамках Ассоциации, мы должны справиться с существующей проблемой изнутри. Давайте наводить порядок у себя на предприятиях, не вымещать это на рынке, не бегать по нему, отлавливая контрафакт и осуждая всех, кто прав, кто виноват. Наша главная идеология состоит в том, чтобы начать с себя, чтобы искоренить это до выхода на рынок – на самих заводах».

В начале доклада представили диаграмму наличия на рынке фальсифицированных полимеров. Статистику по рынку разделили на две группы: ПВХ-пластикаты и полиолефины (полимеры). В секторе ПВХ-пластикатов, перенасыщенными фальсификатом, стали группы пожаробезопасных ПВХ и пластикатов марки «НГП», занимающих 22% и 12% от всего ПВХ рынка, соответственно. Менее проблемной стала ниша термостойких марок (4%), а наиболее порядочными по качеству стали общие марки ПВХ для изоляции и оболочки. В секторе полиолефинов, самой фальсифицированной продукцией был признан безгалогенный полиэтилен (17%), а также, не столь ярко выражено, силанольносшиваемый ПЭ (23,5%). Общепромышленный (32%) и пероксидный (23,5%) полиэтилен, оказались практически не затронутыми проблемами качества.

Евгений Васильев обратился к представленной ранее Дорожной карте работ по повышению качества ПВХ-пластикатов для пожаробезопасных кабелей серии «LS». Упор на этот тип материалов сделан из-за наибольшего обилия фальсификата среди него. Дорожная карта была официально утверждена членами Ассоциации и Правлением, в рамках Общего собрания в г. Геленджик. Ее основная концепция заключается в предписании следующих шагов для участников рынка:

Производитель пожаробезопасных ПВХ-пластикатов, осуществляет поставку материала на кабельный завод. На основании этого материала, кабельный завод выпускает пробную партию кабеля с индексом «LS». Химическое предприятие и кабельный завод, совместно проводят отбор образцов материалов и кабельной продукции. Производитель материалов, обращается в сертификационный центр «КабельСерт» (или аналогичные по уровню надежности) и заключает договор на добровольную сертификацию материалов с ВНИИКП («КабельСерт» является частью структуры Института). Предоставленные образцы материала и кабеля проходят необходимые испытания, согласно программе сертификационных испытаний, разработанной ВНИИКП специально для проекта по контролю качества пластикатов. При отрицательных результатах – материал отправляется на доработку и повторные испытания. При положительных – производителю материалов выдается документ добровольной сертификации. После прохождения добровольной сертификации, производитель материалов может осуществлять свободные поставки на кабельные заводы Ассоциации. Все материалы, серийно поступающие на кабельные заводы, будут периодически подвергаться проверкам, в рамках работы Комитета «Антиконтрафакт». Также, как и кабельная продукция на основе данных материалов.

Важной частью Дорожной карты, стала программа испытаний по добровольной сертификации, нацеленная на определение качества ПВХ-пластикатов до их переработки и после, уже в готовой кабельной продукции. Отобранные ПВХ-пластикаты предлагается испытывать на соответствие требованиям ТУ 16.К71-458-2019, по следующему перечню: на горючесть (методом кислородного индекса), на максимальную оптическую плотность дыма, температуру хрупкости, морозостойкость, прочность и относительное удлинение при разрыве, старение (при температуре 100 ± 2 °C в течение 7 суток). Кабельная продукция, исполнения «нг-LS», будет проходить испытания: на дымообразование, по подтверждению срока службы кабелей, на стойкость к монтажным изгибам.

По итогам обсуждений Дорожной карты и после ее утверждения в работу Комитетом по борьбе с фальсификатом полимерных материалов, в рамках собрания в г. Геленджик, было вынесено несколько рекомендаций. Кабельным заводам предложили схему работы, согласно которой производителям рекомендовано применение только ПВХ-пластикатов для КП серии «LS» прошедших добровольную сертификацию. Кроме этого, требовать от поставщиков протоколы периодических испытаний (запланированных работой Комитета 1 раз в 3 месяца), прописывая эту необходимость в договорах. А также, применять штрафные санкции к поставщикам за партии материалов, не прошедшие входной контроль или периодические испытания.

В следующей части доклада Васильев остановился на результатах работы Комитета в сентябре 2019 года по испытаниям материалов, присланных во ВНИИКП несколькими заводами-участниками Ассоциации «Электрокабель». Спикер отметил, что согласно договоренностям, из 8 заводов, согласившихся на отправку образцов, материалы для испытаний предоставили только 4 предприятия. По результатам этих испытаний, среди марок пластикатов ППИ 20-28, 30-30; ППО 30-35 – каждый из образцов не прошел по требованиям к параметру горючести по КИ. Также, индивидуально образцы не прошли требования по испытаниям на температуру хрупкости (ППО 30-35) и относительное удлинение при разрыве (ППО 30-35, ППИ 30-30).

В ходе дискуссии доклада, участники заседания, представители и руководители кабельных заводов, членов Ассоциации, обсудили проблематику влияния вводимых предложений на ценообразование, как материалов для кабельной промышленности, так и самой кабельной продукции. Ужесточение и сами методы контроля качества неизбежно приведут к росту цен на полимерную продукцию, что повлечет за собой рост цен на кабель, а это в свою очередь, может негативно отозваться на объеме продаж кабельных заводов, состоящих в Ассоциации. В особенности, эта проблема обострится в сотрудничестве с крупнейшими трейдерскими сетями – требующих качественную продукцию и, в то же время, жаждущих сохранить уровень цен. Также, заводы, применившие эту систему, будут проигрывать в тендерных конкурсах, в которых заказчики в первую очередь ориентируются на стоимость закупки. Участники дискуссии отметили необходимость в более систематичных действиях, которые повлияют на большую часть рынка, а не на индивидуальные предприятия.

Руководство Ассоциации заявило о намерении обсудить данные вопросы с представителями «Честной позиции» (выступающей единым голосом и регулятором ключевых трейдеров электротехнического рынка), а также консолидировать усилия по борьбе с контрафактной продукцией. Кабельным заводам было предложено обратить внимание на опыт «Честной позиции» в работе с поставщиками некачественных товаров. Все участники этой ассоциации, на совместных договоренностях, отказывали производителю, уличенному в изготовлении контрафакта, в поставках в каждую из организаций Ассоциации сроком на один месяц. Заводы, испугавшиеся потерять на месяц целый рынок сбыта, быстро исправляли свои недочеты. Подобную практику было предложено применить и к поставщикам материалов, но уже от лица кабельных производителей Ассоциации «Электрокабель».

В ходе дебатов принял участие Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель». Он выступил с предложением о создании в рамках Ассоциации «Электрокабель» новой группы участников под литерой F, в которой будут состоять производители полимерных материалов. Привлечение большего количества представителей отрасли, объединение их в рамках работы сообщества и включение наибольшей части основных поставщиков в работу организации поможет выработке единых решений, отвечающих интересам всех вовлеченных сторон.

Еще одна точка зрения, высказанная на заседании, обратила внимание на старую проблему, возвращающуюся на рынок. По наблюдениям нескольких представителей промышленности, некоторые участники кабельной промышленности начинают вновь возвращаться к «оптимизации экономичности производства». Вновь появляются сомнительные заводы, предлагающие цены ниже рынка; фантомы.

По словам генерального директора Ассоциации «Электрокабель» Натальи Сахаровой, несмотря на то, что полки крупных торговых сетей начинают очищаться от контрафакта, заключаются соглашения о взаимодействиях (с Леруа Мерлен), в разовых проектах и в закупках стала появляться продукция новых неизвестных компаний. Силами Ассоциации в данный момент проводится расследование, результаты которого станут известны уже совсем скоро. Однако, уже следует отметить, что самые явные контрафактчики начали адаптироваться к новым условиям, созданными появлением проекта «Кабель без опасности». Сегодня, они начали находить юридические лазейки, использовать правовые инструменты, чтобы не допускать проведения проверок, опровергать их результаты, не боятся репутационных рисков. Борьбу с ними сравнили с битвой против мифической гидры, отрезанная голова которой отрастает обратно. В связи с этим, сейчас дополнительно оттачиваются механизмы проверок, ведется тесная работа с государственными органами по объединению усилий и активизации нормотворческой деятельности. Также, усиленно подключаются к работе юридические специалисты участников Ассоциации, для корректировки методик проверок, для противодействия эволюционировавшим способам самозащиты, которые используют недобросовестные игроки рынка.

В заключении заседания, рабочая группа установила основные направления работы до конца текущего года. В ее планы входит усиление проверок непосредственно крупных трейдерских сетей, большая организованность действий в рамках сотрудничества трех Ассоциаций. Более масштабный отбор образцов и испытания полимерных материалов, привлечение к работе по Дорожной карте всех членов Ассоциации. А также, старт формирования нового ГОСТ по материалам. Основной проблемой, стоящей перед реализацией данной стратегии, является слабая активность самих участников Ассоциации, предложивших и согласившихся на проведение комплекса действий, прописанных в Дорожной карте. На данный момент, добровольную сертификацию пожаробезопасных ПВХ-пластикатов прошли только три производителя: «Проминвест-Пластик», «ВХЗ», «Башпласт». Кроме этих предприятий, больше никто не подал заявок в «КабельСерт».

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