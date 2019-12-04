Главгосэкспертиза одобрила проект завода по термической переработке отходов в Татарстане

Проект завода по термической переработке отходов в энергию, который компания «АГК-2», структура «РТ-Инвест», планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году, получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы.

Согласно заключению, результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами, в том числе по экологической безопасности.

В компании «РТ-Инвест» подчеркнули, что готовы проходить любые экспертизы, так как уверены в безопасности и технологичности предприятия. Это уникальный для России проект, который реализуется в рамках национального проекта «Экология» и не имеет аналогов по набору апробированных технологий в области обработки отходов в промышленных масштабах. «РТ-Инвест» учитывает опыт других стран, внедряет наилучшие доступные технологии и гарантирует соблюдение самых жестких стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Напомним, ключевым партнером «РТ-Инвест» по проекту выступает швейцарско-японский концерн Hitachi Zosen Inova, который в настоящее время реализует аналогичные проекты в ОАЭ, Франции, Великобритании, Турции и других странах.

«РТ-Инвест» закупает всю линейку самого передового технологического оборудования. Частично оно производится в России на самых высокотехнологичных предприятиях «Росатома» и Уральского турбинного завода. Доля локализации производства по ряду позиций достигает 60%. Hitachi Zosen Inova осуществляет инжиниринг проекта и контроль качества на всех этапах, вплоть до ввода в эксплуатацию.

Заводы станут частью комплексной системы по обращению с отходами, инфраструктура для которой только создается в нашей стране. Конечной целью является отказ от полигонов и достижение «нулевого» захоронения отходов.

По решению властей Республики Татарстан, проект завода также получит независимую оценку международных экспертов.