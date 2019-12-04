Регионы Северного Кавказа до 2024г получат 200 млрд руб. на нацпроекты

Регионам Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут выделены госсредства в размере 200 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в среду в ходе форума "Инвестируй в Кавказ".

"Буквально в ближайшие годы до 2024 года государство вложит по национальным проектам в регионы Северного Кавказа 200 млрд рублей", - сказал Мутко.

Инвестиции будут направлены, в частности, на развитие инфраструктуры.