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"Россети Северный Кавказ" и "Росэлектроника" повысят информационную безопасность инфраструктуры СКФО

«Россети Северный Кавказ» (бренд МРСК Северного Кавказа) и холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Росатом») в ходе Международного форума «Электрические сети» в Москве заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно заниматься разработкой перспективных технологий и оборудования для глобальных и локальных систем связи.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети  Северный Кавказ» Борис Мисиров и первый заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников.

В рамках соглашения также планируется создание совместного Центра компетенции по вопросам информационной безопасности и защиты информации критически важных объектов инфраструктуры.

«Электросетевой комплекс Северного Кавказа сегодня находится на пути динамичного технологического развития в рамках цифровой трансформации. В интересах потребителей реализуются серьёзные и амбициозные цифровые проекты. В этой связи крайне важно обеспечить информационную безопасность объектов отрасли макрорегиона, а следовательно - и всех потребителей наших услуг. Убеждён, мы сможем этого достичь благодаря подписанному сегодня соглашению», - отметил Борис Мисиров.

«Обеспечение информационной безопасности критически важных объектов является важной составляющей цифровизации электросетевого комплекса России. Использование отечественных решений позволит минимизировать риски и позволит обеспечить технологическую и информационную безопасность объектов электроэнергетики», - подчеркнул Алексей Мельников

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