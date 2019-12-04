Госкомпании приступили к исполнению стратегий цифровой трансформации

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обсудили реализацию стратегий цифровой трансформации госкомпаний. Мероприятие посетили представители 30 предприятий, среди которых Сбербанк, РЖД, КамАЗ, «Алроса», «Вымпелком» и другие.

На встрече также присутствовали представители Минкомсвязи, Минпромторга, аппарата правительства, Аналитического центра при правительстве и АНО «Цифровая экономика».

В течение первого года реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» 10 компаний разработали стратегию цифровой трансформации, еще 20 должны принять аналогичные документы в 2020 году.

«Предприятия с госучастием должны стать образцом цифровой трансформации. Государство берет на себя часть расходов и этим помогает предприятию избежать кризисов, которые могут возникнуть при переходе на новые системы управления. Такая поддержка позволит компаниям совершить безопасный переход на интеллектуальные сервисы, облачные платформы и минимизировать риски, связанные с внедрением новых технологий», — прокомментировал Евгений Кисляков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участники также обсудили основные этапы цифровой трансформации и назвали контрольные точки, через которые корпорации должны пройти, чтобы достичь нового цифрового статуса.

«Обмен опытом позволит госкорпорациям создать собственный план цифровизации и определить лидера этого процесса внутри своей компании, — сказал Алексей Праздничных, управляющий партнер Strategy Partners.— Успешность реализации проектов зависит от отрасли. Мероприятие показало, что лидером в вопросах цифровизации остается банковский сектор. Однако это не означает, что остальные записаны в аутсайдеры: опираясь на успешный опыт коллег, компании уже в течение ближайших месяцев смогут разработать собственную рабочую стратегию».

Основные положения стратегий чаще всего состоят из двух важных направлений развития — внутрикорпоративной цифровой трансформации и продуктов для внешнего рынка. Внутрикорпоративная трансформация направлена на модернизацию сервисов и программ, которыми пользуются сотрудники предприятий. Их основные задачи — обеспечить безопасность хранения данных, увеличить скорость компьютерных операций, избавить сотрудников от монотонного механического труда и сократить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Продукты для внешнего рынка включают сервисы и услуги, которые позволят клиентам быстро заключать надежные сделки с компаниями, иметь доступ к выполненным операциям, состоянию клиентского счета и т.д.

«Уже несколько лет мы успешно осуществляем цифровую трансформацию и видим конкретные результаты. Связь и телекомуслуги — это то, без чего цифровой прогресс невозможен. Сегодня мы принимаем участие в разработке ключевых показателей эффективности и одновременно с этим решаем более важную задачу — помогаем определить направления цифрового развития всего российского бизнес-сектора», — сообщил директор по работе с госзаказчиками ПАО «Вымпелком» Александр Шведов.

Даниил Олейник, представитель «РЖД-Технологии» (подразделения РЖД, отвечающего за цифровую трансформацию), поделился принципами разработки KPI:

«В первую очередь, необходимо обозначить, какие показатели уже имеются, стоит ли их корректировать и есть ли необходимость внедрять в рабочую практику новые показатели. Подход РЖД не предусматривает отдельный блок KPI по процессу цифровой трансформации. Для нас цифровая трансформация — это, скорее, инструмент, позволяющий преобразовать производственную деятельность компании, где главным показателем является повышение эффективности решаемых задач».

На заключительном пленарном заседании стратегической сессии состоялось анонимное электронное голосование, которое позволило участникам высказать свое мнение о формировании и реализации стратегий цифровой трансформации. Большинство участников считает, что стратегия должна быть самостоятельным документом, а не частью долгосрочных планов развития (ДПР) или программ инновационного развития (ПИР).

Примерно половина участников стратегической сессии склоняется к мягкой модели системы мониторинга цифровой трансформации госкомпаний. Такая система предусматривает участие государства в части формирования методических рекомендаций к стратегии, механизмам стимулирования и управления и мониторингу результатов. Около четверти участников поддержали модель активного вовлечения государства, предполагающую регулярный аудит и комплексную оценку готовности компаний к цифровой трансформации.

Во время презентации итогов дискуссий в рабочих группах участники попросили дать им «право на ошибку и право выбора» при реализации проектов цифровой трансформации.

Стратегические сессии с госкомпаниями помогают отследить динамику реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», создают условия для плавного перехода на цифровые сервисы и снижают риск возникновения кризисных ситуаций. На 2020 год запланировано несколько аналогичных мероприятий при поддержке Минкомсвязи.