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Программа развития экспорта

ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принимает участие в программе "Экспортный акселератор" российского экспортного центра. Программа направлена на поддержку и развитие экспортеров, увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных в РФ.

На сегодняшний день ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" является лидером программы экспортной акселерации в Орловском регионе, принимает участие практически во всех экспортных программах и проектах РЭЦ и Центра поддержки экспорта в Орле, активно пользуется государственными субсидиями по ведению экспортной деятельности. Результатом участия в программе развития экспорта стал резкий рост продаж на внешних рынках и заключение крупных контрактов сразу с несколькими контрагентами.

В рамках участия в программе экспортной акселерации участникам предоставляется полный цикл сопровождения и поддержки от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта. Программы акселерации нацелены на широкий круг компаний, как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортеров.

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Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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