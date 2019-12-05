Программа развития экспорта

ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принимает участие в программе "Экспортный акселератор" российского экспортного центра. Программа направлена на поддержку и развитие экспортеров, увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных в РФ.

На сегодняшний день ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" является лидером программы экспортной акселерации в Орловском регионе, принимает участие практически во всех экспортных программах и проектах РЭЦ и Центра поддержки экспорта в Орле, активно пользуется государственными субсидиями по ведению экспортной деятельности. Результатом участия в программе развития экспорта стал резкий рост продаж на внешних рынках и заключение крупных контрактов сразу с несколькими контрагентами.



В рамках участия в программе экспортной акселерации участникам предоставляется полный цикл сопровождения и поддержки от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта. Программы акселерации нацелены на широкий круг компаний, как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортеров.