Компания "Россети Тюмень" усовершенствовала системы сбора и передачи информации

Нефтеюганский филиал компании «Россети Тюмень» завершил модернизацию системы телемеханики с функцией программной электромагнитной блокировки на подстанциях 110 кВ «ЛПХ» и «КНС-20».

Современная система телемеханики позволяет диспетчеру удаленно в режиме реального времени контролировать на диспетчерском щите положение коммутационных аппаратов, визуально отслеживать ход переключений.

При модернизации системы сбора и передачи информации на двух подстанциях напряжением 110 кВ «ЛПХ» и «КНС-20» установили оборудование и обеспечили резервирование устройств телемеханики, организовали гарантированное питание устройств в соответствии с требованиями ПАО «Россети». Это позволило расширить спектр и увеличить объём передаваемой информации и возможности программно-технического комплекса в части удаленного доступа и конфигурирования. Непрерывная самодиагностика системы телемеханики, высокая наблюдаемость параметров оборудования подстанции реализованы на основе современных технологий. Функция программной электромагнитной блокировки обеспечивает безопасность персонала во время выполнения оперативных переключений. Все устройства, примененные при модернизации, являются разработками российских производителей.

Обе подстанции, на которых модернизирована телемеханика, – важные звенья в системе электроснабжения, к ним предъявляются высокие требования по наблюдаемости и управляемости. Подстанция 110 кВ «КНС-20» питает электроэнергией объекты ведущего добывающего предприятия НК «Роснефть» – ООО «РН-Юганскнефтегаз». ПС 110 кВ «ЛПХ» обеспечивает энергоснабжение сельского поселения Салым в Нефтеюганском районе и промышленных потребителей, в том числе ООО «Салымская лесопромышленная компания». Модернизация системы телемеханики на этой подстанции проведена в рамках специальной программы, утверждённой Системным оператором Единой энергетической системы и ПАО «Россети».