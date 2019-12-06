Из-за кражи высоковольтных проводов 25 тысяч жителей Тосненского района Ленобласти остались без света

Контроль качества кабеля на стройобъектах и в розничной
торговле обсудили на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту пром. продукции
6 декабря 2019, 15:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность
Сегодня около 6 утра в селе Никольское Тосненского района Ленинградской области из-за обрыва проводов на высоковольтной линии было отключено электричество. В результате аварии была остановлена работа котельных, канализационно-насосной и водонапорной станций.
Как выяснил портал 47news, причиной аварии стала попытка кражи высоковольтного провода на сетях Ленэнерго. Завершить намеченное преступникам не удалось — они успели срезать линию только с одной стороны, но этого хватило, чтобы населенный пункт с 25 тысячами жителей был полностью обесточен. Без электричества остались и 12 социально-значимых объектов, в том числе, детский сад и школа.
Сотрудникам Ленэнерго потребовалось несколько часов, чтобы устранить аварию — электроснабжение было восстановлено только после полудня.
«На многих улицах была кромешная тьма. Мы обеспечили подвоз воды, пока энергетики занимались восстановительными работами. Первой заработала водонасосная станция, туда подвезли генератор», – рассказала глава администрации Никольского Екатерина Миклашевич.
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