Из-за кражи высоковольтных проводов 25 тысяч жителей Тосненского района Ленобласти остались без света

Сегодня около 6 утра в селе Никольское Тосненского района Ленинградской области из-за обрыва проводов на высоковольтной линии было отключено электричество. В результате аварии была остановлена работа котельных, канализационно-насосной и водонапорной станций.

Как выяснил портал 47news, причиной аварии стала попытка кражи высоковольтного провода на сетях Ленэнерго. Завершить намеченное преступникам не удалось — они успели срезать линию только с одной стороны, но этого хватило, чтобы населенный пункт с 25 тысячами жителей был полностью обесточен. Без электричества остались и 12 социально-значимых объектов, в том числе, детский сад и школа.

Сотрудникам Ленэнерго потребовалось несколько часов, чтобы устранить аварию — электроснабжение было восстановлено только после полудня.