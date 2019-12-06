На МФЭС-2019 определили направления подготовки кадров для цифровой энергетики

Участники сессий обсудили вызовы, которые формируют работодатели перед рынком труда в условиях цифровой трансформации.

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в рамках круглого стола «Кадровое обеспечение цифровой энергетики» отметила значимость использования всех возможных форматов отработки профессиональных компетенций – от государственных и корпоративных систем подготовки и расширения форматов использования стандартов движения WorldSkills до организации и проведения отраслевых национальных чемпионатов.

Президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный озвучил необходимость ревизии и актуализации профессиональных стандартов для того, чтобы они отвечали «цифровым» реалиям отрасли. Глава организации призвал работодателей активнее участвовать в формировании и описании отраслевых квалификаций и общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ в соответствии с потребностями электросетевого комплекса.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что прямая коммуникация с работодателями позволяет системе профессионального образования оперативно реагировать на меняющиеся запросы к квалификации специалистов.

«Это подтверждается проектами, реализованными в рамках партнерства с компаниями группы «Россети» - программа практикоориентированного бакалавриата по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и программа подготовки магистров «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»», - подчеркнул Н. Рогалев.

Руководитель департамента кадровой политики компании «Россети» Дмитрий Чевкин заявил о возможности создания единого цифрового образовательного центра по подготовке и переподготовке персонала, где сотрудники в дистанционной интерактивной форме могли бы проходить обучение, направленное на развитие «цифровых» soft-skills.

Дискуссия по вопросу цифровизации управления персоналом продолжилась участниками круглого стола «Цифровизация в управлении персонала». На сессии основная дискуссия развернулась вокруг вопроса, стоит ли при внедрении цифровых технологий придерживаться эволюционной траектории или требуется «квантовый скачок».

Позицию эволюционного движения, в частности, отстаивала Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления «Россети ФСК ЕЭС». О необходимости быстрых решений говорила Снежана Китаева, заместитель генерального директора - руководитель Аппарата «Россети Ленэнерго». В свою очередь, эксперт по HR-трансформации компании SAP CIS Александр Маслюк отметил, что «не важно каким путём и какими темпами осуществляется цифровизация в компании, главное, чтобы процесс в итоге обеспечил качественное изменение процессов управления персоналом и эффективность кадрового обеспечения». Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член общественной палаты РФ Илья Сёмин подержал коллегу и отметил важность цифровизации не только HR процессов в компании, но и использования цифровых платформ при реализации национальных проектов.

Результаты обсуждения в рамках МФЭС - 2019 лягут в основу программы действий подразделений по управлению персоналом на ближайшую перспективу.