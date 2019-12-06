Польское правительство в ближайшее время определит источники финансирования строительства АЭС

Польское правительство рассчитывает через несколько месяцев завершить переговоры о финансировании проекта строительства первой в Польше АЭС. Для реализации проекта планируется создать специализированное предприятие, возможно, через государственную энергетическую компанию PGE, в котором 51% акций будет принадлежать правительству и 49% иностранному партнеру.

Ядерная программа Польши была утверждена в 2014 г. и первоначально включала планы строительства двух АЭС по 3 000 МВт каждая (первая в 2029 г. и вторая в 2035 г.). АЭС планировалось разместить в коммунах Жарновц (Żarnowiec) или Чочево (Choczewo).

Впоследствии планы по сооружению атомной генерации в Польше были пересмотрены. Так, в рамках энергетической политики Польши на период до 2040 г. предусмотрено строительство одного объекта атомной генерации мощностью 1 - 1,5 ГВт, который может быть введен в коммерческую эксплуатацию в 2033 г. Правительство намерено выбрать площадку для строительства АЭС в 2020 г., а используемую ядерную технологию и генподрядчика – в 2021 г. Дополнительно могут быть введены в эксплуатацию 5 АЭС (суммарной мощностью от 6 до 9 ГВт), которые будут запускаться каждые два года, что позволит обеспечить за счет АЭС около 10% суммарной выработки электроэнергии в стране к 2043 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata