"Росэлектроника" подписала соглашения с ведущими производителями оборудования для электроэнергетики

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в ходе международного форума «Электрические сети» заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими разработчиками и производителями электротехнического оборудования.



«Росэлектроника» и дочернее общество ПАО «Россети» - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - объединят усилия в сфере разработки и производства высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для волоконно-оптических сетей связи, размещаемых на объектах электроэнергетики.

В рамках соглашения с электротехническими заводами «Энергомера» стороны будут взаимодействовать в области внедрения на территории России интеллектуальных приборов потребления электроэнергии и систем учета.



Вместе с НПО «МИР» будет организовано совместное производство оборудования и обмен технологиями по созданию и развитию перспективных цифровых платформ и систем учета.



С компанией «ОРГРЭС» и Московским энергетическим институтом было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов цифровизации электрических сетей.

Входящий в «Росэлектронику» НИИ «Вектор» и предприятие «Элтекс» подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с целью дальнейшей разработки и производства телекоммуникационного оборудования.

ООО «Милур ИС», совместное предприятие «Росэлектроники» и ПКК «Миландр», заключило соглашение о сотрудничестве с АО «Связь инжиниринг М» в части поставки приборов учета.