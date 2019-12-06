"Транспортная Светотехника": только лучшие решения для транспортной инфраструктуры!

Партнеры "Россетей" обсудили
6 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТРАНСПОРТНАЯ СВЕТОТЕХНИКА 2020
Отрасль: Транспорт Электротехника
Транспортная Светотехника
Транспортная Светотехника
Транспортная Светотехника
Транспортная Светотехника
27-29 мая 2020 года в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках Российской недели общественного транспорта пройдет инновационный салон «Транспортная Светотехника» светотехническое оборудование (светильники, источники света, преобразователи, опоры, системы управления освещением и т.п.). Помимо экспозиции для специалистов-транспортников организуется деловая программа.
Инновационный салон «Транспортная Светотехника» организуется для специалистов, устанавливающих и эксплуатирующих освещение на вокзалах, автостанциях, ТПУ, в метро и тоннелях, а также в автобусных, троллейбусных, трамвайных парках и в электродепо. На выставке демонстрируется промышленное освещение для технических зон и территорий, аварийное освещение, освещение для подвижного состава и для транспортной инфраструктуры.
28 мая в рамках конференции «Транспортная энергетика городских агломераций» пройдут круглые столы: «Дизайн светового пространства транспортной инфраструктуры как фактор повышения привлекательности общественного транспорта», «Освещение ремонтных зон парков и электродепо: как повысить безопасность, качество и энергоэффективность».
В ходе дискуссии будет проведён анализ состояния осветительных сетей объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, оценены перспективы применения передовых технологий и систем управления освещением. Мероприятие поддерживают отраслевые ассоциации: АПСС, Международной Ассоциация «Метро», МАП ГЭТ, ТАМА, Объединение Автопассажирских Перевозчиков, «Развитие автовокзалов страны», «Желдорразвитие», ЦОПР ОАО «РЖД».
Тематика выставочной экспозиции:
Экспозицию инновационного салона «Транспортная Светотехника», выставок «ЭлектроТранс» и «CityBus» посещает 2500+ руководителей и специалистов предприятий городского транспортного комплекса, пригородных пассажирских компаний, проектных и научных организаций.
Посещение всех мероприятий и выставки бесплатное.
Контакты организаторов:
Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru
Подробная информация: http://www.promlight-expo.ru/programm-transport
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