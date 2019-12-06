"Транспортная Светотехника": только лучшие решения для транспортной инфраструктуры!

Транспортная Светотехника Транспортная Светотехника Транспортная Светотехника Транспортная Светотехника

27-29 мая 2020 года в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках Российской недели общественного транспорта пройдет инновационный салон «Транспортная Светотехника» светотехническое оборудование (светильники, источники света, преобразователи, опоры, системы управления освещением и т.п.). Помимо экспозиции для специалистов-транспортников организуется деловая программа.

Инновационный салон «Транспортная Светотехника» организуется для специалистов, устанавливающих и эксплуатирующих освещение на вокзалах, автостанциях, ТПУ, в метро и тоннелях, а также в автобусных, троллейбусных, трамвайных парках и в электродепо. На выставке демонстрируется промышленное освещение для технических зон и территорий, аварийное освещение, освещение для подвижного состава и для транспортной инфраструктуры.

28 мая в рамках конференции «Транспортная энергетика городских агломераций» пройдут круглые столы: «Дизайн светового пространства транспортной инфраструктуры как фактор повышения привлекательности общественного транспорта», «Освещение ремонтных зон парков и электродепо: как повысить безопасность, качество и энергоэффективность».

В ходе дискуссии будет проведён анализ состояния осветительных сетей объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, оценены перспективы применения передовых технологий и систем управления освещением. Мероприятие поддерживают отраслевые ассоциации: АПСС, Международной Ассоциация «Метро», МАП ГЭТ, ТАМА, Объединение Автопассажирских Перевозчиков, «Развитие автовокзалов страны», «Желдорразвитие», ЦОПР ОАО «РЖД».

Тематика выставочной экспозиции:

Энергоэффективные световые технологии на транспортной инфраструктуре. Замена освещения и электрической сети на станциях, в переходах, вестибюлях, тоннелях.

Освещение ТПУ и примыкающих территорий,

Освещение транспортного предприятия, территории, офисной, технических и ремонтных зон,

Создание световой среды как необходимого элемента привлечения пассажиров на общественный транспорт,

Освещение в салонах транспортных средств,

Аварийное освещение,

Энергосервисный контракт для транспортных предприятий.

Экспозицию инновационного салона «Транспортная Светотехника», выставок «ЭлектроТранс» и «CityBus» посещает 2500+ руководителей и специалистов предприятий городского транспортного комплекса, пригородных пассажирских компаний, проектных и научных организаций.

Посещение всех мероприятий и выставки бесплатное.

Контакты организаторов:

Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru

Подробная информация: http://www.promlight-expo.ru/programm-transport