Энергоснабжение части потребителей шести районов Дагестана полностью восстановлено

Специалисты «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») к 15.47 мск полностью восстановили энергоснабжение части потребителей Дахадаевского, Кайтагского, Левашинского, Акушинского, Лакского, Сергокалинского районов Дагестана.

Напомним, ранее сегодня произошло отключение на подстанции «Гергебиль – Цудахар». Было нарушено энергоснабжение некоторой части потребителей шести упомянутых районов республики. По официальным данным специалистов-энергетиков, временно без света оставались до 75 тысяч абонентов.

«Дагестанская сетевая компания» провела комплекс необходимых восстановительных мероприятий. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в компании «Россети Северный Кавказ» действует «горячая линия». Операторы Контакт-центра в круглосуточном режиме предоставят информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Потребители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).