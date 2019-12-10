Litgrid объявил об успешном завершении первого этапа проекта синхронизации прибалтийских энергосистем с энергосистемами Континентальной Европы

Строительство логистического центра "Почты России" на территории индустриального парка "Преображенка" в Самарской области начнется в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Центр будет располагаться на 7 га земли. Объем инвестиций превысит 1,3 млрд рублей, появление логистического центра создаст в регионе 1300 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Индустриальный парк "Преображенка", расположенный в Волжском районе Самарской области на площади в 142 га, имеет многоотраслевую специализацию, в том числе в машиностроении и металлургии. Сейчас здесь работают 12 резидентов, в их распоряжении есть готовая инженерная и транспортная инфраструктура.

"В ближайшее время перечень инвесторов обещает заметно расшириться, уже ведутся переговоры с десятком компаний, которые готовы разместить логистические центры на территории региона", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций области Дмитрия Богданова.

В регионе также созданы индустриальные парки "Чапаевск", "Новосемейкино", работает особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти". Для резидентов предоставляются налоговые льготы.