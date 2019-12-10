На территории завода "Москвич" появится еще 100 000 кв. м жилья

Девелоперская компания MR Group построит на территории завода «Москвич», расположенного на Волгоградском проспекте, вторую очередь жилого комплекса «Метрополия». Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, работавших с проектом. Общая площадь второй очереди, по их словам, – около 100 000 кв. м.

Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова эту информацию подтвердила. По ее словам, общая площадь квартир составит 57 600 кв. м. Будут построены четыре новых корпуса с разноэтажными секциями.