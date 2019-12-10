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О нарушении электроснабжения в Республике Дагестан

О нарушении электроснабжения в Республике Дагестан

10 декабря 2019, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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10 декабря в 12-41 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ «Гергебиль – Цудахар» (АО «Дагестанская сетевая компания» – региональная распределительная электросетевая компания, основной акционер – ПАО «МРСК Северного Кавказа» (100%) с неуспешными АПВ и РПВ. Причина выясняется.

Обесточены ПС 110 кВ – 4 («Цудахар», «Леваши», «Акуша», «Сергокала»). Схемно-режимные особенности: в ремонте ВЛ 110 кВ «Изберг-Северная – Сергокала».

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Левашинского, Акушинского и Сергокалинского районов (около 75 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 50 МВт.

Температура наружного воздуха составляет 7ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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