О нарушении электроснабжения в Республике Дагестан

Контроль качества кабеля на стройобъектах и в розничной
торговле обсудили на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту пром. продукции
10 декабря 2019, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
10 декабря в 12-41 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ «Гергебиль – Цудахар» (АО «Дагестанская сетевая компания» – региональная распределительная электросетевая компания, основной акционер – ПАО «МРСК Северного Кавказа» (100%) с неуспешными АПВ и РПВ. Причина выясняется.
Обесточены ПС 110 кВ – 4 («Цудахар», «Леваши», «Акуша», «Сергокала»). Схемно-режимные особенности: в ремонте ВЛ 110 кВ «Изберг-Северная – Сергокала».
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Левашинского, Акушинского и Сергокалинского районов (около 75 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 50 МВт.
Температура наружного воздуха составляет 7ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter