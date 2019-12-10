"Россети Ленэнерго" продолжают переподготовку кадров по направлениям цифровой трансформации отрасли

Группа специалистов по автоматизированной системе управления технологическим процессом и релейной защите и автоматике (АСУ ТП и РЗА) завершила обучение по программе «Цифровая подстанция» в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго»). Специалистам вручили удостоверения о получении дополнительного профессионального образования.

Курс «Цифровая подстанция», разработанный в Центре цифровой трансформации на базе Учебного комплекса «Россети Ленэнерго», состоит из нескольких модулей, рассчитанных на разные категории специалистов и руководителей.

«В Учебном комплексе успешно прошли обучение уже несколько категорий учащихся, в том числе пилотные группы по курсу «Цифровая подстанция». Конкретно данный модуль мы ориентировали на специалистов в области АСУ ТП и РЗА, которым мы предоставили базовые знания по цифровой трансформации, ее целях и ключевых направлениях. Отмечу, что программа была разработана с учетом тенденции к объединению этих двух специальностей», – отметил преподаватель курса, ведущий специалист Учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» Алексей Ежов.

Выпускники, прослушавшие курс, получили представления о процессах, которые происходят в отрасли в рамках цифровой трансформации, о целях и ожидаемых результатах происходящих изменений. С помощью специальных стендов и автоматизированных рабочих мест специалисты изучили устройства и системы, которыми оборудованы современные цифровые подстанции. Преподаватели представили основные методы оперативно-технологического управления, обслуживания и эксплуатации оборудования, работы по специализированным программным модулям

Напомним, что в Учебном комплексе электросетевой компании созданы классы «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС» для обучения специалистов отрасли по программам дополнительного профессионального образования в области цифровой трансформации. Все программы Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» разработаны в тесном взаимодействии с лучшими вузами города и ведущими производителями электросетевого оборудования.