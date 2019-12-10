В Ульяновской области продолжат развивать инфраструктуру территорий роста

В Инвестиционном послании Губернатор Сергей Морозов обозначил это направление одним из ключевых в процессе формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Объём бюджетных инвестиций на проектирование и строительство объектов инфраструктуры зон развития в 2020 году приблизится к 100 млн рублей.

«Сегодня востребованным у инвесторов форматом стали готовые производственные помещения с подведенной инфраструктурой, куда можно сразу прийти и начать вести бизнес. Поэтому, прежде всего, мы продолжим формирование готовых площадок на территориях развития. Строительство под ключ индустриального парка «Платформа» в особой экономической зоне «Ульяновск», «ДИП-мастер» в Димитровграде оказалось успешным опытом. Площади парка востребованы и на сегодня полностью заполнены», — отметил глава региона.

В настоящее время в Ульяновской области идёт строительство второй очереди парка «Платформа», его площадь удвоится с 14 тыс. до 29 тыс. кв. м. Объём инвестиций в создание нового производственного корпуса составит 850 млн рублей. Дополнительно к 120 действующим рабочим местам будет создано еще 320. На территории ПОЭЗ «Ульяновск» запустят энергетическую станцию, благодаря чему резиденты особой экономической зоны смогут снизить расходы на оплату электроэнергии в два раза. Строительство объекта запланировано на 2020 год.

Также планируется тиражировать опыт подготовки площадок для размещения инвесторов на территории, где раньше работали советские предприятия. Первым опытом был корпус завода «УАЗ», в котором сегодня размещается производство японской компании «Исузу». В следующем году капитальная инфраструктура, полностью подготовленная для размещения резидентов, будет создаваться на территории бывшего завода «УЗТС». В настоящее время найден инвестор, под которого будет реализовываться проект.

Как отметил Губернатор, область готова предоставлять уже готовые для запуска бизнеса производственные корпуса как в Ульяновске, так и в муниципальных образованиях региона. Продолжится работа на площадях предприятия «ДААЗ» в Димитровграде. В 2019 году была сформирована инфраструктура и резиденты разместили свои производства на площадях первой очереди Димитровградского индустриального парка «Мастер», частного парка, созданного усилиями ПАО «КАМАЗ» и Корпорации развития Ульяновской области. В 2019 году проект ДИП «Мастер» победил в федеральном конкурсе и в 2019-2020 годах на его развитие выделят средства из федерального бюджета в размере 250 млн рублей ежегодно. Они направляются на создание готовых площадей для открытия бизнеса.

В регионе формируются и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Первая такая зона создана в Димитровграде. До конца текущего года планируется завершить создание ТОСЭР «Инза», на сегодня уже подписаны соглашения с 11 резидентами. В бюджете региона на следующий год предусмотрено более 50 млн рублей на проектирование и строительство производственного корпуса на ее территории.

Также в Инвестиционном послании Сергей Морозов поставил задачу стимулировать инвестиционный рост и улучшать деловой климат на уровне муниципалитетов. В 2020-2021 годах сформируют особые муниципальные экономические зоны, в которых будут действовать региональные преференции: льготные налоговые режимы, возможность компенсации арендных платежей. На начальном этапе планируется сформировать четыре-пять таких территорий в регионе.