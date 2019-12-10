Энергетики демонтируют незаконно подвешенный ВОЛС на опорах ЛЭП в Анапском районе

Сотрудники Юго-Западного филиала «Россети Кубань» выявили в Анапском районе факты незаконного подвеса волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи классом напряжения 10,6 и 0,4 кВ. В настоящее время ведутся демонтажные работы для устранения препятствий в пользовании энергетиками своим имуществом.

В ходе плановых осмотров линий электропередачи энергетики выявили несанкционированный и не согласованный подвес ВОЛС на шести тыс. опорах распределительной сети. Собственником линии связи является компания «ИСС».

В целях недопущения повреждения конструкций ЛЭП, обрушения и угрозы жизни и здоровью сторонних лиц в адрес собственника ВОЛС были направлены претензии на взыскание суммы неосновательного обогащения за фактическое пользование объектами электросетевого хозяйства, а также о добровольном демонтаже оборудования либо о заключении договорных отношений.

Нарушитель отказался заключить договор. Это послужило основанием для проведения демонтажных работ собственными силами энергетиков.

Пресечение фактов незаконного использования электросетевого оборудования для размещения ВОЛС ведется компанией «Россети Кубань» совместно с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Правительством РФ от 24 февраля 2009 г. №160, в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи.

Это относится и к ВОЛС, которые устанавливаются в нарушение действующих норм электробезопасности без предварительного согласования с энергетиками. Такие действия собственников ВОЛС затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП. Вес кабеля и его натяжение между опорами требует обязательного расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и привести к ее падению. Что, как следствие, может привести к нарушению энергоснабжения потребителей или несчастным случаям.