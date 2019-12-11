5G потребует от энергосектора резко увеличить объемы поставок электроэнергии

Переход на новый уровень мобильной связи 5G потребует от энергосектора увеличения количества электроэнергии, сообщает портал eOn. Центры обработки данных — основные потребители электричества, подтверждает новое исследование, проведенное университетом Аахена по заказу энергокомпании E.ON.

Согласно новым данным, введение стандарта 5G увеличит и без того быстро растущий спрос на электроэнергию в центрах обработки данных — до 3,8 ТВт-час к 2025 году. Для сравнения: в масштабе ФРГ такой мощности хватит для обеспечения электричеством 2,5 миллиона жителей Кёльна, Дюссельдорфа и Дортмунда на весь год.

Энергетическая компания E.ON стремится к тому, чтобы рост потребления энергии был благоприятным не только для бюджета компании, но и для климата. Кроме того, компания изучает электросети вблизи Франкфурта — настоящей горячей точки в разрезе центров обработки данных (дата-центров, или ДЦ). Такой живой пример очень важен для подсчетов и прогнозирования.

Стандарт 5G для всех стран мира становится новой проблемой, которую важно решить как можно скорее. Мобильная сеть становится настолько мощной, что этот технологический скачок требует создания множества некрупных ДЦ на периферии, многие из которых будут выполнять роль промежуточных станций для центральных подразделений.

Отработанное тепло дата-центров 5G — недооцененный источник для энергосектора

Говоря о работе растущего числа дата-центров, Карстен Вильдбергер, член правления E.On, отмечает важность цифровизации и грамотного подхода к распределению отработанного тепла:

«Оцифровка означает больше данных, больше вычислительной мощности, больше центров обработки данных. Каждый дата-центр потребляет огромное количество электроэнергии. К 2030 году до 13 процентов мировых потребностей в энергии будет потребляться центрами обработки данных. Для этого нам нужно устойчивое энергоснабжение, и сегодня мы достигаем этого экологически чистым и экономичным способом».

По словам Вильдбергера, все необходимые технологии уже доступны для обеспечения ДЦ экологически возобновляемой энергией. Усиление напора данных также оказывает влияние на электросети, особенно 5G. Например, во Франкфурте-на-Майне сетевой оператор Syna (член группы E.ON) летом ввел в эксплуатацию трансформаторную подстанцию, рассчитанную на 160 тысяч домохозяйств. В приложении к реальности это означает, что все запланированные ДЦ в регионе будут работать на «зеленой» энергии.

Согласно исследованию, даже отработанное тепло из дата-центров полезно: к 2025 году будет доступно до 8 ТВт-час отработанного тепла. Вильдбергер видит здесь огромный потенциал:

«Сегодня отработанное тепло из дата-центров не воспринимается всерьез. А ведь это ценная энергия, составляющая почти половину используемого электричества. По этой причине дата-центры должны использоваться для подачи тепла в жилые комплексы и районы. Это конкретный и важный вклад в объединение секторов электроэнергии и тепла, которые мы реализуем вместе с нашими клиентами».

Используя технологию Еctogrid, компания E.ON разработала сетевую систему отопления и охлаждения, которая работает при экстремально низких температурах, управляется алгоритмами и обеспечивает «умное» соединение различных производителей и потребителей тепла и холода. Эта система, на которую E.ON имеет 39 патентов, предлагает решение для эффективного использования отработанного тепла.

Для популяризации своего подхода к электроэнергии E.ON объявила «Зеленый интернет-день» — 8 января. Впервые в этот день компания прекратит свою обычную деятельность в интернете и в соцсетях, вместо этого E.ON укажет на «зеленые» интернет-решения. На Green Internet Day запланировано множество других мероприятий, которые компания представит в начале января.