Алексей Господарев принял участие в 6-ом заседании Российско-Пакистанской межправительственной комиссии

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарев принял участие в 6-ом заседании Межправительственной Российско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество с Пакистаном в энергетической сфере является ключевым направлением двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. В частности, проводится последовательная работа по дальнейшему укреплению взаимодействия в сфере строительства нефтегазовой инфраструктуры, геологоразведки и поставок углеводородов.

Кроме того, с пакистанской стороной достигнуто взаимопонимание в части необходимости наращивания сотрудничества в области развития гидроэлектроэнергетического потенциала Пакистана.

В качестве флагманского отмечен совместный проект "Север-Юг", в рамках которого планируется строительство газопровода из г. Карачи в г. Лахор протяженностью 1100 км.

Отдельное внимание уделено инициативам АО "Росгеология" по взаимодействию с пакистанскими партнёрами в области нефтегазовой геологоразведки и подготовки пакистанских специалистов.

Также "на полях" мероприятия состоялось седьмое заседание Российско-Пакистанской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, в котором приняли участие представители ПАО "Газпром", ПАО "ТМК", ПАО "Татнефть", ПАО "Силовые машины" и ООО "РТ - Глобальные Ресурсы".

Пакистанские партнёры призвали российские компании к развитию инвестиционного сотрудничества, в том числе с точки зрения вхождения в капитал крупнейших пакистанских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, отмечена взаимная заинтересованность в поставках в Пакистан российского СПГ, а также в участии российских компаний в реконструкции пакистанских объектов электрогенерации и нефтепереработки.

По итогам мероприятий подписаны соответствующие протоколы.