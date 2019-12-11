ФРП выделил более 1,6 млрд рублей предприятиям в регионах

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 8 займов для реализации проектов в Волгоградской, Свердловской, Липецкой и Ярославской областях, а также в Республике Татарстан. Сумма займов от ФРП превысит 1,6 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 2,8 млрд рублей. Двум предприятиям одобрены займы по программе ФРП «Комплектующие изделия», и еще двум — по программе «Проекты развития».

«Первоуральский новотрубный завод» из Свердловской области с помощью 390 млн рублей от ФРП более чем в 2 раза расширит производство нержавеющих труб для атомной промышленности. Нержавеющие бесшовные холоднодеформированные трубы будут использоваться Росатомом при производстве оборудования для АЭС по всему миру.

«Волгоградскому электрометаллургическому комбинату» одобрен займ на 306,4 млн рублей. Компания наладит выпуск карбида кальция и ферросилиция. Товарный карбид кальция главным образом используется для получения ацетилена, который в свою очередь используют для газовой сварки и для раскисления стали. Ферросилиций используется для повышения твердости стали.

Компании «ПК Контур» из Свердловской области одобрен займ по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития». Предприятие увеличит производство пластиковых канализационных труб и соединительных элементов для них (фитингов). Общий бюджет проекта составляет 80,7 млн рублей, из которых 28 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 12 млн рублей — в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Татарстанский «Завод транспортного электрооборудования» с помощью займа на 464,1 млн рублей модернизирует и расширит производство электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов. Себестоимость электродвигателей будет на 25% ниже зарубежных и на 7% ниже отечественных аналогов.

Компания «Вати-Авто» из Волгоградской области после получения займа на 151 млн рублей запустит импортозамещающее производство ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления.

Предприятию «Гермес-Урал» из Екатеринбурга одобрен займ по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». С привлечением займа ФРП предприятие на 30% увеличит производство днищ под резервуары для сжиженных газов. Общий бюджет проекта составит 36,7 млн рублей, из которых 18,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 8,1 млн рублей — в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Московское предприятие ОПК «ГНИИХТЭОС» получило одобрения займа на 238,6 млн рублей по специальной программе ФРП «Конверсия». С помощью льготного финансирования научно-исследовательский институт модернизирует своё промышленное производство кремнийорганической продукции в Липецкой области.

Кроме того, «Ярославской фармацевтической фабрике» одобрен займ на 18,05 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы объемом более 400 млн рублей должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.