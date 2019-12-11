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Госдума продлила выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке еще на год

Госдума продлила выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке еще на год

11 декабря 2019, 15:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, ТАРИФЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, продлевающую срок выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе еще на год - до 1 января 2021 года. Соответствующее положение была оформлено как поправка ко второму чтению к правительственному законопроекту о регулировании производства электроэнергии на объектах микрогенерации.

Согласно документу, на год (до 1 января 2021 года) продлевается срок применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электроэнергии, для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электроэнергию.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до четырех рублей за 1 кВт. ч.

Механизм был введен сроком на три года.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов ранее заявлял, что механизм будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 млрд рублей.

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Компания: ТАСС

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