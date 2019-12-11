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Границы ТОР "Камчатка" расширены под терминал "НОВАТЭКа" по перегрузке СПГ

Границы ТОР Камчатка расширены под терминал НОВАТЭКа по перегрузке СПГ

11 декабря 2019, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОВАТЭК, ТОР КАМЧАТКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" под проект "НОВАТЭКа" по строительству терминала по перегрузке СПГ, следует из сообщения на сайте правительства.

"Подписанным постановлением в границы ТОР "Камчатка" включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР ООО "НОВАТЭК-Камчатка" планируется реализация инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Постановление подписано 3 декабря.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планирует построить терминал по перевалке и хранению СПГ на Камчатке с грузооборотом 20 млн тонн в год для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ со своих арктических проектов, расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан, на основной рынок потребления СПГ - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 108 млрд рублей. При этом частные инвестиции в проект терминала (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) оцениваются в 69,5 млрд рублей. Бюджетные инвестиции (подходной канал и объекты безопасности мореплавания) составят 38,5 млрд рублей.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.

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