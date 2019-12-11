Границы ТОР "Камчатка" расширены под терминал "НОВАТЭКа" по перегрузке СПГ

Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" под проект "НОВАТЭКа" по строительству терминала по перегрузке СПГ, следует из сообщения на сайте правительства.

"Подписанным постановлением в границы ТОР "Камчатка" включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР ООО "НОВАТЭК-Камчатка" планируется реализация инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Постановление подписано 3 декабря.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планирует построить терминал по перевалке и хранению СПГ на Камчатке с грузооборотом 20 млн тонн в год для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ со своих арктических проектов, расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан, на основной рынок потребления СПГ - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 108 млрд рублей. При этом частные инвестиции в проект терминала (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) оцениваются в 69,5 млрд рублей. Бюджетные инвестиции (подходной канал и объекты безопасности мореплавания) составят 38,5 млрд рублей.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.