Ингушские энергетики восстанавливают электроснабжение Малгобекского района

Сегодня, в 9.35 мск в зоне операционной деятельности Ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ» произошло возгорание элементов трансформатора на питающем центре «Ачалуки». Отключилась воздушная линия 110 кВ Л – 129. Короткое время без энергоснабжения оставалась часть потребителей Малгобекского района. В течение получаса энергетики возобновили электроснабжение большей части отключенных из-за происшествия абонентов.

Энергетики филиала незамедлительно вызвали на место происшествия специалистов Управления МЧС России по Республике Ингушетия. Пожар оперативно был потушен.

Сразу после устранения возгорания специалисты «Ингушэнерго» приступили к восстановительным работам, в которых участвуют две бригады энергетиков. Энергокомпания прилагает все усилия, чтобы в максимально оперативные сроки возобновить энергоснабжение оставшейся небольшой части отключенных потребителей.

Также, в связи со сложной схемно-режимной обстановкой, в зоне деятельности филиала «Ингушэнерго» введен особый режим работы.

Ситуация находится на личном контроле генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова. Кроме того, восстановительные мероприятия лично контролирует директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев, незамедлительно выехавший на место происшествия.

Напоминаем, все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать на «горячую линию» компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) – операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.