АБИИ одобрил кредит для России в размере $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) впервые одобрил выделение кредита для России. Согласно предоставленному в четверг ТАСС пресс-релизу организации, речь идет о $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры.

Суверенный займ будет предоставлен на модернизацию существующей инфраструктуры и поддержку проектов по восстановлению дорог в нескольких подпроектах, которые находятся в соответствии с национальными приоритетами в транспортной сфере, говорится в сообщении банка. Подпроекты будут определяться с учетом необходимости решения транспортных вопросов в ключевых экономических узлах и приграничных регионах, что "позволит укрепить магистральные и трансграничные связи". "Модернизация дорожной сети повысит безопасность, сократит время в пути и улучшит устойчивость к сложным климатическим условиям", - указывается в пресс-релизе.

"Наши инвестиции в Российскую Федерацию являются желанным дополнением к растущему портфелю АБИИ в транспортном секторе по всей Азии и за ее пределами. Поскольку это первое финансирование банка в России, оно дает нам ценную возможность получить опыт работы в стране для дальнейшего сотрудничества по ряду потенциальных инфраструктурных проектов", - приводит пресс-релиз слова вице-президента и главного специалиста по инвестициям АБИИ Джагатиса Пандиана.

Развитие дорожной инфраструктуры

"Первая часть займа ($96,7 млн) будет использована для реконструкции участка трассы Р-21 "Кола", которая следует от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе", - отмечает пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, дальнейшие транши также послужат развитию дорожной инфраструктуры, подпроекты на оставшуюся сумму еще предстоит определить.

"Надо понимать, что в АБИИ представлены не только азиатские страны, но и Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Всего 75 государств. Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что стоимость займа от банка ниже стоимости заимствований в форме суверенных еврооблигаций.