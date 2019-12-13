Архангельский филиал "Россети Северо-Запад" снижает потери в сетях

За 10 месяцев 2019 года в сети Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад» отпущено 2,99 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Объем полезного отпуска составил 2,77 млрд кВт⋅ч. Потери электрической энергии в сетях снижены до 7,37% (в аналогичном периоде прошлого года 8,10%). При этом энергетики филиала перевыполнили бизнес-план компании по снижению потерь, который предполагал достигнуть показателя 7,61%.

Положительная динамика по снижению потерь в сетях Архангельского филиала наблюдается год от года. Так, например, в 2010 году в равных условиях (т.е. без учета потребителей последней мили) потери составляли 13,61%, в 2016 году – 9,95%, в 2017 году – 8,99%, в 2018 году – 8,97%.

Достижению положительных результатов способствует совершенствование технологии передачи электроэнергии. Ключевыми мероприятиями являются капитальные и текущие ремонты, модернизация сетей, оснащение объектов электрохозяйства современным энергосберегающим оборудованием. Существенное влияние на снижение потерь в электрических сетях оказывают замена провода на провод с большим сечением на перегруженных линиях электропередачи, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), а также замена перегруженных трансформаторов.

Автоматизированная информационная система коммерческого учета электроэнергии, используемая специалистами сетевой компании, обеспечивает точность расчетов с потребителями, позволяет контролировать качество электроэнергии, оперативно отслеживать попытки вмешательства в работу приборов учета. Кроме того, учет электроэнергии с использованием современных информационных технологий дает возможность составлять максимально эффективные программы ремонта и модернизации, адресно направлять инвестиции.

Пресечение безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии также являются одним из важнейших направлений работы по программе снижения потерь. Это позволяет значительно снизить разницу между количеством ресурса, отпущенного в сеть, и объемом электроэнергии, полученной добросовестными потребителями на выходе.