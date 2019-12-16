Первым резидентом ТОСЭР в Миассе может стать проект термального отеля

Власти Миасса рассказали о подготовке проекта местного предпринимателя для вхождения в территорию опережающего развития. Как сообщает пресс-служба мэрии Миасса, первым резидентом ТОСЭР с большой долей вероятности станет ООО «Крутой берег», которое планирует построить на базе бывшего детского лагеря «Космос» термальный курорт с гостиницей на 120 мест.

«В отеле планируется конференц-зал на 250 мест и несколько бассейнов, в том числе с „лягушатником“ для купания мам с детьми, — приводит слова директора ООО „Крутой берег“ Василия Сороки пресс-служба мэрии Миасса. — Общая сумма инвестиций за все время реализации проекта составит приблизительно 600-700 млн рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест. Первую очередь курорта планируется запустить в конце 2021 года».

Проект получил поддержку местного инвестсовета, теперь он должен быть рассмотрен комиссией министерства экономического развития Челябинской области, а после направлен на утверждение в Министерство экономического развития РФ.

Напомним, детский лагерь «Космос» на берегу озера Тургояк ранее принадлежал ГРЦ Макеева (входит в «Роскосмос»), но в 2018 году предприятие продало его с торгов, победителем которых стала компания «Крутой берег». Работа детского лагеря была прекращена.

«До 1 апреля следующего года в ТОСЭР „Миасс“ должно быть не менее четырех резидентов. Еще одна заявка на получение статуса резидента поступила буквально вчера. Она будет рассмотрена в ближайшее время», — рассказал глава Миасса Григорий Тонких.

Напомним, Миасс получил статус ТОСЭР, дающий ряд льгот для новых производств, в прошлом году. Всего в Челябинской области пять моногородов имеют статус ТОСЭР: кроме Миасса это Бакал, Верхний Уфалей, Озерск и Снежинск. Но пока нигде не удалось привлечь такое количество инвесторов, которые помогли бы решить социально-экономические проблемы территорий.