В Ингушетии около 19 тысяч человек остаются без электричества

Около 19 тысяч жителей Малгобекского района Ингушетии остаются без электроснабжения после аварии на электросетях, следует из материалов Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что в 02.18 мск в понедельник действием ТЗНП отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа") с неуспешными АПВ и РПВ. Были обесточены: ПС 110 кВ-2 ("Ачалуки", "Вознесеновская-2"); первая система шин 110 кВ на ПС 110 кВ "Старая". Без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района. В 02.37 мск было подано напряжение на первую систему шин 110 кВ и части потребителей, после чего без электроснабжения оставались около 47,8 тысячи человек.

"В 09.03 мск произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются около 19 тысяч человек. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе из-за отключения линии электропередачи системой защит около 75 тысяч человек из Левашинского, Акушинского и Сергокалинского районов Дагестана остались без электроснабжения (АО "Дагестанская сетевая компания" - региональная распределительная электросетевая компания, основной акционер - ПАО "МРСК Северного Кавказа" (100%). Мощность отключенных потребителей составляла 50 МВт.

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" - дочернее зависимое общество ПАО "Россети" (92%). Основные виды деятельности: передача электрической энергии по распределительным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетического комплекса; производство электрической энергии.