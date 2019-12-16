В Москве начнут строить дорогу, соединяющую МКАД с трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

АО «Мосинжпроект» объявило тендер на строительство дороги, соединяющей МКАД и автотрассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщает RosTender.info.

Стоимость строительства оценивается в 17 млрд 992 млн рублей. Длина шестиполосной дороги составит около 5 км. На этом участке предстоит построить 8 боковых съездов, 2 транспортных тоннеля, один мост через реку Битца и три путепровода – въезд на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) через пути Павелецкого направления МЖД, путепровод основного хода ЮВХ над железной дорогой и съезд с МКАД на ЮВХ в сторону области. Кроме того, здесь будут находиться 22 остановки общественного транспорта и 4 надземных пешеходных перехода.

Предложения от участников тендера принимают до 30 декабря, и в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

