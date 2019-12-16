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В Самарской области начались подготовительные работы для строительства моста через Волгу

В Самарской области начались подготовительные работы для строительства моста через Волгу

16 декабря 2019, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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© Вячеслав Сорокин/ТАСС

© Вячеслав Сорокин/ТАСС

Подрядные организации приступили к подготовительным работам для строительства моста через Волгу в Самарской области, который войдет в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти" Александр Афанасьев.

"В зимний период пройдут подготовительные работы. Весной [2020 года] начнем забивать первые сваи", - сказал Афанасьев.

Сейчас на площадке обустраиваются временные объездные пути, рабочие городки на обеих берегах Волги, а также речной причал для приема стройматериалов. Ежедневно на объекте работают 75 человек. Рабочие городки смогут вместить около 1000 человек. В работе задействуют специалистов, участвующих в возведении моста через Керченский пролив.

"Самарский мост уникален по нескольким параметрам. Протяженность пролетов составляет больше 100 м, а максимальная глубина дна составляет 36 м, а при строительстве Крымского моста максимальная глубина была 12 м", - сказал Афанасьев.

Соглашение о строительстве моста подписано между Самарской областью и концессионной компанией "Обход Тольятти", представляющей собой консорциумом "Автодора" с компаниями "Инфракап" и "Мостотрест", в октябре этого года на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Мост протяженностью 3,7 км войдет в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай. Он призван снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, где собираются многокилометровые пробки, особенно в летний период, сократить время поездки до Москвы, а также повысить привлекательность для инвесторов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти".

На правом берегу Волги дорога от моста соединится с подъездом от трассы М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал". Открытие моста запланировано на 2024 год. Стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей.

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Компания: ТАСС

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