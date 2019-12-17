"Россети Центр" и "Россети ЦиП" планируют запустить 19 центров управления сетями

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу компаний "Россети") рассчитывают запустить 19 центров управления электрическими сетями в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Россети Центр" (управляющая компания "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.

"Мы планируем завершить строительство 19 центров управления сетями во всех регионах присутствия, завершить строительство еще четырех цифровых подстанций, ввести в работу проект "Цифровой электромонтер", "Цифровая радиосвязь", систему контроля движения транспорта, системы накопителей электроэнергии", - сказал руководитель компании.

Маковский также сообщил о планах по вводу в промышленную эксплуатацию проекта Big Data для поиска потерь электроэнергии и ввод в эксплуатацию главного аналитического центра "Россети Центр" в следующем году.

Цифровизация

Компании достигли показатели по умным приборам потребления электроэнергии учета в 10% от общего числа по итогам 2019 года. Всего компании заменят в течение 10 лет около 5 млн электросчетчиков на интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

"В этом году реализовали задачу по монтажу порядка 310 тыс. приборов учета - это порядка 8%, с учетом того, что делали в 2018 году, достигли 10%", - пояснил глава "Россети Центр".

Компании запустили ключевые объекты первого этапа цифровизации, в том числе цифровую подстанцию в Белгороде, в завершающей стадии подстанция "Спутник" в Воронежской и реконструкция подстанции "Аэропорт" в Удмуртии. Завершено строительство четырех единых центров управления электросетями в Воронеже, Туле, Брянске и в Республике Марий Эл.

Также Маковский сообщил о создании в Белгороде и Иваново цифровых контакт-центров для потребителей и об установке систем накопления электроэнергии в Белгороде и Владимире. В Удмуртии завершен пилотный проект виртуального диспетчера, в Липецке реализуют проект беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ЛЭП.

"На сегодня день мы работает над создание предиктивной системы аналитики электросетевого комплекса … В 2019 году мы выполнили практически 30% запланированных работ по первому этапу цифровой трансформации", - сказал он.

Инвестиционная программа на 2019 год будет примерно на уровне 2018 года, но по отдельным регионам будет сокращена, в том числе на цифровизацию электросетевого комплекса пойдет почти 30% от общего объема инвестиций, или около 10 млрд рублей, уточнил глава электросетевой компании.

О консолидации электросетей

Компания завершила консолидацию электросетевого хозяйства в республике Удмуртия, отметил Маковский.

"Полностью завершили консолидацию в Республика Удмуртия. В Воронеже завершили сделку по приобретению акций компании "Воронежская городская электрическая сеть". Мы заканчиваем сделку и по Тульской городской электрической сети… В ближайших планах на 2020 год у нас проведение и завершение работ в таких городах, как Иваново, Брянск, Владимир, Липецк и Нижний Новгород", - отметил он.

Глава компании уточнил, что сделка по компании в Туле может быть завершена до конца 2019 года.

О возможном объединении компаний

По словам Маковского, решение о возможной консолидации компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" зависит от решения акционеров.

"Если акционеры посчитают, что <…> выгодно с точки зрения капитализации компании, дивидендной политики, то решение будет принято. Мы как менеджмент делаем все, чтобы использовать максимальный синергетический эффект от деятельности двух предприятий", - сказал Маковский.

Он напомнил, что в настоящее время единый исполнительный аппарат компаний управляет 20 филиалами по договору управления на три года. "Мы как менеджмент компании вышли с инициативой корректировки этого договора. Мы считаем, что те показатели, которые были "вшиты", они сегодня не актуальны", - отметил он и уточнил, что предлагается разделить договор на операционное управление и управление проектами.

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России, обслуживают более 26 млн человек. Компании в 2019 году ввели в эксплуатацию более 10 тыс. линий электропередачи, более 2 тыс. МВА электрических мощностей и выполнила 72 тыс. договоров технологического присоединения.