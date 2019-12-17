В Татарстане создадут индустриальные парки "Алабуга-2. Нефтехимия" и "Алабуга-3. Газохимия"

Новыми локомотивами роста экономики Татарстана могут стать крупные нефтегазохимические проекты компаний «Татнефть» и «ТАИФ» на общую сумму 2 трлн рублей. Об этом ИА Девон узнал из материалов заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, рассмотревшего вопрос об одобрении проекта федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Так, «Татнефть» запланировала ряд крупных проектов на 1 трлн рублей. Компания до 2027 года инвестирует в проект «Алабуга-2. Нефтехимия» более 254,6 млрд руб. (с НДС). Ожидается, что выручка с 2019 по 2026 гг. составит 1,137 трлн руб.

Налоговые отчисления за указанный период превысят 432 млрд руб. В том числе в региональный бюджет будет направлено 16,3 млрд рублей. Генерируемые проектом налоги позволят сформировать источник средств для возмещения инвестиций на строительство объектов инфраструктуры в размере 29 млрд рублей.

«Алабуга-2. Нефтехимия» - это первый в России индустриальный парк, создаваемый по программе реиндустриализации.

Он создается для развития нефтехимического кластера, резидентами станут крупные нефтехимические предприятия, прежде всего проекты по переработке тяжелых остатков нефти (на ТАИФ-НК и ТАНЕКО), приводил ранее ИА Девон слова генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева. Резидентом площадки может стать и будущий этиленовый комплекс «Нижнекамскнефтехима».

«Это позволит создать целый кластер нефтехимических производств. Локация непосредственно „стенка к стенке к крупным нефтехимическим заводам“ позволит по трубам забирать газы и жидкости, которые не востребованы и которые являются слишком дорогостоящими по транспортировке на экспорт», - сказал Шагивалеев.

Кроме того, «Татнефть» до 2030 вложит в индустриальный парк «Алабуга-3.Газохимия» более 114,4 млрд рублей, говорится в материалах. Ожидаемая выручка в 2024-2030 гг. составит 362 млрд рублей.

В 2019-2030 гг. проект может принести 47,442 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. К 2040 г. этот показатель составит уже 137 млрд рублей без учета новых резидентов, говорится в пояснительной записке. Это позволит сформировать источник средств для возмещения инвестиций на строительство инфраструктуры в 17,6 млрд руб.

ТАИФ вложит 221 млрд рублей на строительство нового олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме» и запуск комплекса переработки тяжелых остатков (КГПТО).

Для этого дочке ТАИФа нужна такая мера господдержки, как TIF – возвратное налоговое финансирование. Она подразумевает возмещение затрат на создание инфраструктуры (железных дорог, автодорог, трубопроводов) частным инвестором за счет уплаченных налогов.