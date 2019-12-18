Энергетика по-прежнему далека от полной декарбонизации (доклад Economist Intelligence Unit EIU)

Согласно данным доклада аналитического отдела британского издания The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 г. будет годом интенсивного развития возобновляемых источников энергии.

По прогнозу журнала, потребление энергии, произведенной из ВИЭ, не относящихся к гидроэнергетическим ресурсам, в следующем году вырастет на 14%, и на долю такой ВИЭ-генерации будет приходиться две трети новых генерирующих мощностей, запланированных к вводу в эксплуатацию. Напротив, потребление энергии, выработанной из нефтепродуктов, вырастет всего на 1%, а цены на них останутся на прежнем уровне, несмотря на политическую напряженность на Ближнем Востоке. Среди ископаемых видов топлива будет лидировать природный газ, потребление которого увеличится на 2,6%, что позволит газовой генерации опередить по этому показателю гидроэнергетику и атомную энергетику, в то время как потребление угля немного снизится.

По мнению Питера Кирнана (Peter Kiernan) – главного аналитика по вопросам энергетики EIU – рост использования ВИЭ обусловлен падением стоимости ВИЭтехнологий и государственной политикой, в том числе проведением конкурентных аукционов на таких энергорынках, как Индия. Тем не менее, глобальное энергоснабжение все еще далеко от декарбонизации. В 2020 г. мир по-прежнему будет зависеть главным образом от ископаемых видов топлива, причем рост потребления природного газа и нефти более чем компенсирует небольшое снижение потребления угля.

Более того, переход к возобновляемым источникам энергии не ослабит озабоченности по поводу изменения климата. Парижское соглашение об изменении климата рассматривает 2020 г. в качестве базового, по которому будут оцениваться целевые показатели на период до 2030 г. При этом, по мнению EIU, что цели, установленные Парижским соглашением, не будут достигнуты, особенно если США не откажется от своего плана по выходу из соглашения.

Информационно-аналитический ресурс PEi