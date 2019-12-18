Город Нур-Султан стал деловым центром для специалистов машиностроительной и энергетической отраслей, а также неразрушающего контроля

22 мая 2019 г. в столице Казахстана, г. Нур-Султан, в Выставочном центре «Корме» открылось сразу три промышленные выставки:

«Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» – Powerexpo Astana 2019

«Неразрушающий контроль и Техническая диагностика» – NDT Kazakhstan 2019

«Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация» – MachExpo Kazakhstan 2019

В церемонии открытия выставок приняли участие Александр Яковлев, Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан; Талгат Ергалиев, Председатель Союза строителей Казахстана; Кожахмет Дуйсенов, Президент «Казахстанской ассоциации дефектоскопии» и Борис Даниленко, директор по продажам ТОО Iteca, Снежана Шамсудинова, Директор проектов Powerexpo Astana и MachExpo Kazakhstan.

«Промышленная безопасность объектов экономики, а именно предприятий, зданий и сооружений жилищно-коммунального сектора, транспортной инфраструктуры является одним из важнейших дел и задач. Надеюсь, что последние достижения в этой области, которые представлены на этой выставочной площадке, будут эффективно использованы компаниями, разработчиками и пользователями для достижения главной цели – безаварийной эксплуатации технологического оборудования, сохранения жизни и здоровья обслуживающего это оборудование персонала!», - отметил Кожахмет Дуйсенов, Президент «Казахстанской ассоциации дефектоскопии».

В этом году участие в выставках принимают порядка 40 компаний из Казахстана, России, Канады которые презентуют приборы, оборудование и услуги в области энергетики, электротехники, машиностроения, неразрушающего контроля, методик обследования объектов в системе промышленной безопасности.

Среди дебютантов – Ассоциация «Русский Свет», которая представила 12 компаний. Русский Свет – является официальным дистрибьютором более 250 ведущих российских и мировых производителей электротехники, таких как ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, ДКС, «Световые технологии», Ledvance, Philips, Galad, EKF и др. Во второй день выставок, 23 мая специалисты Ассоциации проведут семинары по светотехническому и электротехническому блокам и раскроют преимущества брендов: IEK GROUP, Prysmian Group, DКС, HENSEL + MENNEKES Elektro, GALAD, JAZZWAY, Navigator, UNIVersal, Ардатовский светотехнический завод, ЕВРОАВТОМАТИКА F&F, КМ-профиль.

Помимо этого, Россию представляют Торговый дом Ферекс, компания ТЕХНОАС-СК, ООО "Томсккабель", ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ХЕМЕТАЛЛ", ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", ООО "МАТРИЦА", АО "ЭНЕРГОМЕРА", ООО Литас, ООО Промстройконтроль, ООО ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС, ООО "НУЦ "КАЧЕСТВО", Торговая компания Тасма.

Казахстан представляют компании: ТОО KOBOLD INSTRUMENTS, ТОО BARLED KZ, ТОО ГК "SAVOIR FAIRE", ТОО "Астана Ком", ТОО "СИНЕРКОН" и другие.

В течении трех дней работы выставок специалисты обсудить ряд актуальных вопросов, стоящих перед отечественными промышленниками.

Сегодня уже прошли семинары по комплексному применению преобразователей частоты и устройств плавного пуска TM ONI от компании ТД ИЭК.КАЗ а также семинар по внедрению интернет вещей, концепции Smart City и решений для ЖКХ от компании ASTEL.

Вторая половина дня была насыщена семинарами от Казахстанской Ассоциации дефектоскопии по следующим темам: (1) анализу области неразрушающего контроля и технической диагностики о возможности введения саморегулирования; (2) семинар по тенденциям развития и будущего неразрушающего контроля, и технической диагностики; (3) вопрос в области обновления классических методов неразрушающего контроля.

Также Внешнеторговая палата Казахстана обсуждала вопрос документа «Карнет АТА» и его практическое применение в Казахстане.

Завтра пройдут презентации от Ассоциации «Русский свет» и Форум поставщиков строительных услуг Казахстана. Выставка продлиться до 24 мая 2019 года.

Выставки Powerexpo Astana, NDT Kazakhstan и MachExpo Kazakhstan организованы Международной выставочной компанией «Iteca» и официально поддерживаются Министерством энергетики Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Казахстанской Электроэнергетической Ассоциацией – КЭА, ОЮЛ Союзом машиностроителей Республики Казахстан, Внешнеторговой палатой Казахстана и Торговым представительством Российской Федерации в Казахстане.