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Ленобласть заключила контракты на строительство новых больших мостов

Ленобласть заключила контракты на строительство новых больших мостов

18 декабря 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Как сообщили НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в дорожном комитете Ленинградской области, строительство мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье начнется в 2020 году.

Общая стоимость работ по госконтрактам составит около восьми миллиардов рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор». Средства выделены из регионального дорожного фонда, для ускорения процесса Ленобласть также обратилась за федеральными субсидиями.

Мост через Свирь протяженностью 727 метров с двухкилометровыми подъездными путями должен быть завершен через шесть лет. Ширина проезжей части составит 7,5 метров, максимальная скорость транспортного потока — 120 километров в час. После ввода в эксплуатацию мост позволит снизить нагрузку на плотину Северной ГЭС, по которой сейчас ходит транспорт.

Мостовой переход через Волхов по планам завершат через пять лет. Он будет возведен с низовой стороны в непосредственной близости с уже существующим мостом, построенным в 1966 году. Длина его составит 437 метров, ширина — около 13 метров, максимальная разрешенная скорость — 80 километров в час. На подходе к объекту между тротуаром и проезжей частью запланирована разделительная полоса.

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