В Махачкале начинают строительство Ледового дворца

Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца в Махачкале. Начальная цена на проведение данных работ более 59 млн рублей, обеспечение контракта около 18 млн рублей.

Строит Ледовый дворец, который состоит из двух катков, дагестанское ГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта».

Заявки принимаются до 16 января будущего года.

Идея строительства Ледового дворца в Дагестане впервые была озвучена в марте текущего года руководителем республики Владимиром Васильевым во время ежегодного послания депутатам.

Позже глава регионального кабмина Артем Здунов отметил, что условия строительства этого спортивного объекта в республике хорошие, и арена может стать не только спортивным объектом, но и туристической достопримечательностью.

По словам Здунова данную идею поддержал ряд именитых дагестанских спортсменов, такие как Хабиб Нурмагомедов и Тагир Хайбуллаев.