В Махачкале начинают строительство Ледового дворца

RusCable Review #24
18 декабря 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство
Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца в Махачкале. Начальная цена на проведение данных работ более 59 млн рублей, обеспечение контракта около 18 млн рублей.
Строит Ледовый дворец, который состоит из двух катков, дагестанское ГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта».
Заявки принимаются до 16 января будущего года.
Идея строительства Ледового дворца в Дагестане впервые была озвучена в марте текущего года руководителем республики Владимиром Васильевым во время ежегодного послания депутатам.
Позже глава регионального кабмина Артем Здунов отметил, что условия строительства этого спортивного объекта в республике хорошие, и арена может стать не только спортивным объектом, но и туристической достопримечательностью.
По словам Здунова данную идею поддержал ряд именитых дагестанских спортсменов, такие как Хабиб Нурмагомедов и Тагир Хайбуллаев.
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