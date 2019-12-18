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В Махачкале начинают строительство Ледового дворца

В Махачкале начинают строительство Ледового дворца

18 декабря 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство 

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Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца в Махачкале. Начальная цена на проведение данных работ более 59 млн рублей, обеспечение контракта около 18 млн рублей.

Строит Ледовый дворец, который состоит из двух катков, дагестанское ГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта».

Заявки принимаются до 16 января будущего года.

Идея строительства Ледового дворца в Дагестане впервые была озвучена в марте текущего года руководителем республики Владимиром Васильевым во время ежегодного послания депутатам.

Позже глава регионального кабмина Артем Здунов отметил, что условия строительства этого спортивного объекта в республике хорошие, и арена может стать не только спортивным объектом, но и туристической достопримечательностью.

По словам Здунова данную идею поддержал ряд именитых дагестанских спортсменов, такие как Хабиб Нурмагомедов и Тагир Хайбуллаев.

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