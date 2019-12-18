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В Москве начинают проектировать станцию "Суворовская" на Кольцевой линии метро

В Москве начинают проектировать станцию Суворовская на Кольцевой линии метро

18 декабря 2019, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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АО «Мосинжпроект» объявило тендер на подготовку рабочей документации для строительства станции «Суворовская» Кольцевой линии московского метро, сообщает RosTender.info.

Как ожидается, разработка материалов займет 2 года. Проектировщикам предстоит предусмотреть пересадку пассажиров на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. Следуя документации, при строительстве собираются демонтировать существующие перегонные тоннели Кольцевой линии, которые проходят на месте будущих платформ.

Заявки от участников тендера принимаются до 10 января, а 16 января назовут победителя. За работу ему готовы заплатить 205 млн рублей.
«Суворовская» размещается на участке перегона между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» Кольцевой линии метрополитена. Подземный вестибюль будет находиться рядом с пересечением улиц Дурова и Делегатской.
 

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