В Москве начинают проектировать станцию "Суворовская" на Кольцевой линии метро

АО «Мосинжпроект» объявило тендер на подготовку рабочей документации для строительства станции «Суворовская» Кольцевой линии московского метро, сообщает RosTender.info.

Как ожидается, разработка материалов займет 2 года. Проектировщикам предстоит предусмотреть пересадку пассажиров на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. Следуя документации, при строительстве собираются демонтировать существующие перегонные тоннели Кольцевой линии, которые проходят на месте будущих платформ.

Заявки от участников тендера принимаются до 10 января, а 16 января назовут победителя. За работу ему готовы заплатить 205 млн рублей.

«Суворовская» размещается на участке перегона между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» Кольцевой линии метрополитена. Подземный вестибюль будет находиться рядом с пересечением улиц Дурова и Делегатской.

