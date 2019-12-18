В Хабаровске утвержден план реконструкции объектов инфраструктуры БАМа

РЖД и Хабаровский край подписали совместный план реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила пресс-служба РЖД.

"Сегодня, 17 декабря, в Хабаровске начальник Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Николай Маклыгин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали среднесрочный план ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории Байкало-Амурской магистрали, на 2020-2023 годы. План подразумевает паритетное участие правительства Хабаровского края и ОАО "РЖД" в развитии бамовских населённых пунктов", — говорится в сообщении.

Документ подписан по итогам совместного осмотра инфраструктуры, прилегающей к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, на территории Хабаровского края с участием руководителей Дальневосточной железной дороги, представителей причастных министерств края, а также глав муниципальных районов.

Как отмечает компания, в ходе рабочей поездки в конце октября комиссия побывала в десяти населенных пунктах, встречалась с жителями и работниками бамовских посёлков, осмотрела объекты культурного, социального и спортивного назначения. По итогам совместного осмотра был разработан перечень мероприятий по приобретению оборудования, а также по ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории БАМа в границах Хабаровского края.